Похвала Уфы от Лебедева и критика от Мавлиева, затонувшая баржа и кыстыбый на ПМЭФ

Послевкусием, причем весьма приятным, от пребывания в Уфе на Дне города поделился известный и весьма экстравагантный дизайнер из Москвы Артемий Лебедев. Несколько лет он же журил мэрию и даже обвинял ее кое в чем, но все течет и все меняется. На этот раз столицу Башкирии Артемий Лебедев похвалил.
Еще немного о хорошем. А точнее о вкусном, сегодня в Санкт-Петербурге открылся Питерский международный экономический форум. Стенд Башкирии был третьим по величине, там и объект стилизованный под вертолет К-32 и пляшущая пачка соды, но не меньший интерес представил ресторан «Башкортостан», который привез туда блюда и для всех желающих и лично для президента Путина.
И пока члены делегации Башкирии на ПМЭФ после определенных событий добирались на форум своим ходом, появилась интересная информация о том что же случилось с контрактом на авиаперелет гостей инвестсабантуя «Зауралье». Кстати про то, что на ПМЭФ чиновники добирались самостоятельно и по каким причинам это произошло можно узнать в этом же материале.
Пока Артемий Лебедев Уфу хвалил, ее мэр Ратмир Мавлиев ругался. Правда не на город, а на подчиненных. На этот раз градоначальнику не понравилось как наносят разметку, с которой, надо заметить, итак тянули до июня. В заметке можно также разузнать что за компания наносит разметку. Кстати провел на оперативке мэр и работу над ошибками допущенными в ходе празднования дня города.
Закончим наш дайджест печальной новостью, последствия которой нам еще предстоит узнать. Сегодня на реке Белой в Уфе затонула баржа и в воду попали нефтепродукты. В каком количестве и чем это грозит можно узнать здесь.