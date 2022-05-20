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Уфимский суд передал дело о дискредитации ВС РФ солиста ДДТ Шевчука в Санкт-Петербург

20 мая 06:14
Фото: Ирина Тропина / 1MI
Дело об административном правонарушении было передано в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

В Уфе дело об административном правонарушении, совершенным ранее музыкантом Юрием Шевчуком, передали в Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Днем ранее, 19 мая, в Советский районный суд поступил материал о привлечении Юрия Шевчука к административной ответственности за дискредитацию российских вооруженных сил. Как следует из материалов дело, лидер группы «ДДТ» выступил с ходатайством о направлении дела на рассмотрение по месту его жительства.

Напомним, несколькими днями ранее в ходе концерта группы в Уфе музыкант презентовал песню, посвященную городу, а также произнёс со сцены эмоциональную речь о Родине. Как сообщают очевидцы, после выступления Юрия Шевчука ожидали силовики.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
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