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Санкции против ректоров и «сухой закон»: Главное за день в Уфе и республике

9 июня 17:34
Фото: 1MI
О главных событиях 9 июня в Уфе и Башкирии — в материале Mkset

Сегодня стало известно, что в отношении шести ректоров башкирских вузов были введены персональные санкции со стороны Украины. Примечательно, что в санкционный список наряду с действующими руководителями университетов республики также попал экс-ректор БашГУ Николай Морозкин.

Депутаты Курултая республики выступили в поддержку рассматриваемого в Госдуме федерального законопроекта об отмене признания независимости Литвы. В частности федеральный законопроект привлек внимание вице-спикера Курултая Рустама Ишмухаметова, который в своих соцсетях назвал страны Прибалтики «одним из центров тиражирования русофобии».

Также сегодня стала известна дата открытия популярного среди жителей республики курорта Соль-Илецк. Ранее администрация курорта сообщала о том, что отдых на знаменитых соленых озерах может быть под угрозой ввиду активно протекающих под ними карстовых процессов.

Затянувшаяся непогода в Башкирии все активнее вносит свои коррективы в жизнь республики. Так, ранее стало известно, что из-за неблагоприятных погодных условий в нескольких районах Башкирии перенесли дату проведения Сабантуев. «Праздник плуга» перенесли на неделю в Нуримановском, Салаватском и Белорецком районах. Также из-за обильных осадков произошло переувлажнение грунта на дороге в Иглинском районе Башкирии. В связи с этим движение транспорта там будет ограничено в течение двух дней.

Два села Куюргазинского района готовятся принять на своей территории «сухой закон». По мнению местных жителей, отказ от продажи алкоголя в населенных пунктах поспособствует улучшению демографической ситуации и долголетию сельчан.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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