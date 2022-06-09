Санкции против ректоров и «сухой закон»: Главное за день в Уфе и республике

Затянувшаяся непогода в Башкирии все активнее вносит свои коррективы в жизнь республики. Так, ранее стало известно, что из-за неблагоприятных погодных условий в нескольких районах Башкирии перенесли дату проведения Сабантуев. «Праздник плуга» перенесли на неделю в Нуримановском, Салаватском и Белорецком районах. Также из-за обильных осадков произошло переувлажнение грунта на дороге в Иглинском районе Башкирии. В связи с этим движение транспорта там будет ограничено в течение двух дней.