Владимир Зеленский ввёл персональные санкции против ректоров башкирских вузов

Текст указа гласит, что внесение в санкционный список несёт за собой блокирование активов, а также предотвращение вывода капиталов за пределы страны. Сообщается, что руководители российских вузов лишаться государственных наград Украины, также в их отношении будет действовать запрет на приобретение в собственность земельных участков.