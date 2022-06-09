Руководство назвало дату открытия соленых озер в Соль-Илецке для жителей Башкирии

Руководство назвало дату открытия соленых озер в Соль-Илецке для жителей Башкирии
Руководство назвало дату открытия соленых озер в Соль-Илецке для жителей Башкирии
Вчера, 10:52ОбществоНаталья БалыковаФото: ООО "Соленые озера"
Курорт, открытие которого еще недавно было под вопросом, начнет работать с конкретной даты, сообщили в администрации компании-резидента.

«20 июня курорт местного значения „Соленые озера“ начинает свою работу», — говорится в сообщении.

Администрация ООО «Соленые озера» также уточнила, что работать с предпринимателями начнет с пятницы, 10 июня.

Как сообщал Mkset, в начале мая стало известно, что начало курортного сезона в Соль-Илецке в этому году отложили на неопределенный срок из-за карстовых процессов под солеными озерами. Местные жители, многие из которых зарабатывают исключительно на курорте, были шокированы новостью и даже написали обращение к руководителю страны Владимиру Путину с просьбой прояснить ситуацию.

Водоемы возникли в карьере на месторождении соли. Залежи полезного ископаемого все еще разрабатываются, под озерами пролегают шахты. Весной породы под водоемами размываются, из-за этого могу возникнуть провалы, а вода — уйти в шахты. Такое уже происходило в 1979 году, когда вода из самого большого озера Развал полностью ушла в шахты. Чтобы предотвратить трагедию, специалисты ежегодно проводят укрепительные работы.

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