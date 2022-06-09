В Башкирии из-за сильных дождей закрыли участок дороги в Иглинском районе

В Башкирии из-за сильных дождей закрыли участок дороги в Иглинском районе
В Башкирии из-за сильных дождей закрыли участок дороги в Иглинском районе
Вчера, 22:01ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Участок дороги в Иглинском районе республики закрыт на два дня из-за переувлажненного в результате обильных осадков грунта, сообщает пресс-служба регионального Минтранса

Двухдневный запрет на движение транспортных средств был введён сегодня в Иглинском районе республики. Об этом сообшает пресс-служба Минтранса Башкирии.

Двжиение транспорта на участке дороги между сёлами Тавтиманово и Кудеевский (км 14+500 — км 20+500) дороги Иглино — Красный Восход будет ограничено с 17:00 9 июня до 12:00 11 июня. Запрет введён в связи с обильным падением осадков, переувлажнивших собой дорожное покрытие.

Отмечается, что действие ограничения могут продлить в случае неблагоприятных погодных условий.

Министерство транспорта также публикует схему объезда на данном участке дороги.

Фото:Министерство транспорта и дорожного хозяйства РБ

Ранее стало известно, что в нескольких районах республики из-за неблагоприятных погодных условий перенесут празднования Сабантуев. Так, на неделю были перенесены народные гуляния в Нуримановском, Салаватском и Белорецком районах республики.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы