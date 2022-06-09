Два села в Башкирии подпадут под «сухой закон»

Два села в Башкирии подпадут под «сухой закон»
Два села в Башкирии подпадут под «сухой закон»
Вчера, 15:14ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
С просьбой запретить продажу алкоголя к региональным властям обратились жители сёл Куюргазинского района, сообщают в Курултае республики

В Башкирии жители двух сёл Куюргазинского района обратились в парламент региона с просьбой запретить в населённых пунктах продажу алкогольных напитков. Данную инициативу чиновники рассмотрят в ближайшее время.

Сообщается, что свое обращение жители сёл Якшимбетово и Якутово мотивировали тем, что вследствие отказа от продажи алкоголя и снижения объёма его потребления в населенных пунктах может качественно улучшиться уровень жизни. В частности, по мнению граждан, введение «сухого закона» может способствовать улучшению демографической ситуации, снизить смертность и увеличить продолжительность жизни.

В свою очередь, председатель Курултая республики Константин Толкачев отметил, что с аналогичными предложениями ранее уже выступали жители других населённых пунктов Башкирии. Отмечается, что рассмотрение законопроектов пройдёт после прохождения оценки регулирующего воздействия.

Напомним, ранее об итогах проведения антиалкогольной компании в Башкирии высказался глава региона Радий Хабиров. В частности руководитель республики затронул тему проведения трезвых Сабантуев — данное решение региональные власти приняли несколькими годами ранее.

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