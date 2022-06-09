Два села в Башкирии подпадут под «сухой закон»

Сообщается, что свое обращение жители сёл Якшимбетово и Якутово мотивировали тем, что вследствие отказа от продажи алкоголя и снижения объёма его потребления в населенных пунктах может качественно улучшиться уровень жизни. В частности, по мнению граждан, введение «сухого закона» может способствовать улучшению демографической ситуации, снизить смертность и увеличить продолжительность жизни.