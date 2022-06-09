Из-за штормового предупреждения и подъема вод в реках в Башкирии перенесли Сабантуй

В связи с тем, что в реках поднялся уровень воды, а в некоторых районах и вовсе объявлено штормовое предупреждение Сабантуи с 11 на 18 июня перенесли в Салаватском, Нуримановском и Белорецком районах. Представители администраций уточнили, что программа мероприятия от его переноса не изменится.