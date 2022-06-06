Хакерская атака на сайт Курултая и нашествие крыс: Главное за день в Уфе и республике

Сегодня сайты ряда республиканских органов власти подверглись хакерской атаке. На данный момент недоступным остается сайт Курултая республики. Как сообщил председатель Госсобрания республики Константин Толкачев, сейчас ведутся работы по устранению проблемы.
На авиаперелет и питание участников инвестиционного Сабантуя «Зауралье-2022» власти региона потратили в сумме порядка 35 миллионов рублей. Так, перелет по маршруту Москва — Магнитогорск — Москва на двух самолетах обошелся в 26,4 миллиона рублей. А услуги по кейтерингу на форуме обошлись в 8,86 миллиона рублей.
В ходе оперативного совещания в региональном правительстве глава региона Радий Хабиров представил их нового участника. Место за одной трибуной с главой республики и вице-премьером Андреем Назаровым занял председатель Курултая республики Константин Толкачев. В ходе все того же совещания серьезное недоумение Радия Хабирова вызвали озвученное в ходе выступления главы министерства туризма число туристов, посетивших республику. Примечательно, что неделей ранее озвученные министром Рустемом Афзаловым данные вызвали сомнения у депутатов Курултая, в числе которых был и Константин Толкачев.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление об изъятии ряда домов и земельных участков для муниципальных нужд. Согласно тексту постановления изъяты будут участки в трёх районах города.
Также сегодня стало известно, что за 5,7 миллиона рублей на торгах была выкуплена усадьба Бухартовских. Несколькими неделями ранее архитектурный памятник был выставлен на продажу за один рубль. Сегодня также за аналогичную сумму был выставлен на торги «Дом Тихониных». Примечательно, что оба архитектурных сооружения на данный момент находятся в плачевном состоянии и требуют работ по реставрации. Взглянуть вблизи на увядающее величие усадьбы Бухартовских отправился корреспондент Mkset.
Жители Уфы пожаловались в соцсетях на нашествие крыс в жилых домах. По-настоящему шокирующее видео с грызунами, пробравшимся в дом по канализационным трубам, опубликовала в соцсетях жительница дома по улице Шафиева.