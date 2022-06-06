В Уфе для муниципальных нужд изымут несколько домов и жилых участков

Напомним, ранее стало известно, что в Уфе на торги был выставлен архитектурный памятник «Дом Тихониных». Стартовая цена объекта культурного наследия составила один рубль. Ранее за аналогичную сумму на торги была выставлена усадьба Бухартовских — сегодня стало известно, что памятник был выкуплен за 5, 7 миллиона рублей.