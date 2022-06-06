«Вы там разберитесь с цифрой»: Хабиров усомнился в числе посетивших Башкирию туристов

Ту же цифру в 3,5 млн туристов Рустем Афзалов озвучил на совещании в правительстве в понедельник, 6 июня. Однако на этот раз она разнилась с данными на дашборде — там было указано 5,4 млн поездок в регион. Это вызвало вопросы у глава Башкирии.