Радий Хабиров представил третьего участника еженедельных оперативок

Сегодня, 6 июня, глава Башкирии представил нового участника оперативных совещании в ЦУРе. Так, за одной трибуной с Радием Хабировым и премьер-министром Башкирии Андреем Назаровом будет сидеть спикер республиканского парламента Константин Толкачёв.
Как заявил сам глава региона, решение было мотивировано тем, что Государственное Собрание Курулай является «важнейшем звеном» в работе властей.
— Чтобы Госсобрание было с нами рядом, а Константин Борисович как представитель был в курсе всех событий и участвовал в этой работе. Поэтому вот просим любить и жаловать нас теперь уже троих, - сообщил Радий Хабиров.