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На сайте «Авито» в Уфе «Дом Тихониных» выставили на продажу за 1 рубль

6 июня 09:04
Фото: okn.bashkortostan.ru
Полуразрушенный объект культурного наследия «Дом Тихониных», расположенный по улице Коммунистическая, продадут на аукционе. Начальная стоимость — 1 рубль.

Власти Уфы выставили на продажу объект культурного наследия «Дом Тихониных» за 1 рубль. Соответсвующее объявления опубликовано на сайте «Авито» в минувшую пятницу. Отметим, что на данный момент здание находится в собственности муниципалитета, а продавцом выступает АО «Российский аукционный дом».

В описании сообщается, что здание не эксплуатируется и находится в аварийном состоянии, в частности, в 2020 году частично обрушились несущие конструкции. Так, от объекта культурного наследия «сохранилась лишь небольшая часть главного южного фаса», также сохранились северная и восточная стены.

— Внутренняя часть здания завалена обвалившимися конструкциями стен, перекрытий и кровли. Оставшиеся фрагменты стен имеют значительные деформации, перекосы, трещины, стены значительно отклонены по вертикали и горизонтали. Главный фасад здания, выходящий на южную сторону, почти полностью утрачен. Консервационные работы не проводились, сообщается в описании объявления.

Важно, что с покупкой здания новый собственник возьмет на себя обязательства по проведению работ для сохранения объекта культурного наследия. Среди возможных вариантов использования здания продавец указывает культурно-досуговый центр, заведение общественного питания, торговое помещение.

Ранее, проект сохранения Дома Тихониных в Уфе оценили почти в миллион рублей. Согласно порталу Госзакупок, для выполнения работ по разработке эскизного проекта по сохранению «Дом Тихониных» было выбрано экспертно-проектное бюро «Архтамга» из Сибая. Согласно данным госзакупки, работы должны были завершить до 12 ноября 2021 года.

Напомним, что в августе прошлого года «Дом Тихониных» загорелся, по предварительным данным, причиной тому послужил окурок сигареты.

Накануне, с молотка ушел еще один многострадальный объект культурного наследия — усадьба Бухартовских в историческом центре столицы Башкирии. На торги здание было выставлено в первый раз еще в 2019 году, однако тогда желающих приобрести усадьбу не оказалось. Осуществить продажу власти решили во второй раз уже в апреле этого года, начальная стоимость также составляла 1 рубль. Так, в конкурсе выиграла уфимская фирма ООО «Стром». Усадьба компании досталась за 5,7 миллиона рублей.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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