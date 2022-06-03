В Башкирии за неделю из открытых окон выпали трое детей

В республике только за минувшие несколько дней произошло по меньшей мере 3 случая падения детей из открытых окон высотных домов. Одной из причин, которые могли послужить кратному увеличению подобных инцидентов за краткий период, называют долгожданную теплую погоду, а вместе с ней и открытые нараспашку окна квартир. Возникающее на фоне удушающей жары жаление впустить в дом свежий воздух иной раз может привести к трагическим последствиям.