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«Детопад» в Башкирии: под окнами жилого дома снова нашли выпавшего из окна ребенка

2 июня 05:18
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Пятилетний мальчик, получив множественные травмы, был госпитализирован в больницу, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

Вечером первого июня в Бирске обнаружили лежащим под окнами жилого дома пятилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Как сообщают в ведомстве, мальчик жив, но получил ряд серьёзных травм. Был госпитализирован в больницу.

Днем ранее власти республики напомнили об уголовной ответственности за падение детей из окон. Так, по мнению заместителя министра здравоохранения Ирины Кононовой, родители и опекуны несовершеннолетних должны уделить внимание мерам безопасности.

Напомним, несколькими днями ранее стало известно о падении из окна пятилетней девочки в городе Нефтекамск. Ребенок с множественными травмами был госпитализирован. Также в конце апреля республику шокировал случай в башкирской столице, когда в результате падения из окна многоэтажки скончалась двухлетняя девочка.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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