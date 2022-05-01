В Стерлитамаке трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже

В Госкомитете по ЧС призвали родителей проявить бдительность и напомнили о том, что открытое окно это огромная опасность для ребенка. Тем более что начинается сезон открытых окон, когда особую опасность представляют москитные сетки, которые кажутся ребенку надежной опорой, на деле же под тяжестью малыша легко вылетают из окон.