В Башкирии погиб ребенок после падения из окна шестого этажа

Похожий случай произошел также вчера вечером, но уже с 11-летним мальчиком из Ишимбайского района. В ведомстве сообщили, что мальчик упал из окна 4 этажа. Отмечается, ребенок получил множественные травмы и был госпитализирован в Ишимбайскую ЦРБ.