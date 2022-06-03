В Башкирии погиб ребенок после падения из окна шестого этажа

Вечером, 2 июня, в Стрелитамаке из окна шестого этажа выпал ребенок 2018 года рождения. К сожалению, мальчик не выжил.
Как уточняет, пресс-служба Госкомитета Башкирии по ЧС, на данный момент устанавливаются причины трагедии.
Похожий случай произошел также вчера вечером, но уже с 11-летним мальчиком из Ишимбайского района. В ведомстве сообщили, что мальчик упал из окна 4 этажа. Отмечается, ребенок получил множественные травмы и был госпитализирован в Ишимбайскую ЦРБ.
Ранее, замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова напомнила жителям региона, что ответственность за ребенка, в случае его падения из окна, «какая бы трагедия ни была» несут его родители или законные представители.