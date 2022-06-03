mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии погиб ребенок после падения из окна шестого этажа

3 июня 06:27
Фото: 1MI
Трагедия произошла вечером 2 июня в городе Стерлитамак, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Вечером, 2 июня, в Стрелитамаке из окна шестого этажа выпал ребенок 2018 года рождения. К сожалению, мальчик не выжил.

Как уточняет, пресс-служба Госкомитета Башкирии по ЧС, на данный момент устанавливаются причины трагедии.

Похожий случай произошел также вчера вечером, но уже с 11-летним мальчиком из Ишимбайского района. В ведомстве сообщили, что мальчик упал из окна 4 этажа. Отмечается, ребенок получил множественные травмы и был госпитализирован в Ишимбайскую ЦРБ.

Ранее, замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова напомнила жителям региона, что ответственность за ребенка, в случае его падения из окна, «какая бы трагедия ни была» несут его родители или законные представители.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48