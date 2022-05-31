Власти Башкирии напомнили родителям об уголовном наказании за падение детей из окон

Сегодня, 31 мая, замминистра здравоохранения прокомментировала случаи падения из окон детей. Так, по словам, Ирины Кононовой в Башкирии продолжают фиксироваться подобные случаи, в связи с чем чиновница посоветовала родителям задуматься над мерами безопасности, в качестве примера она привела решетки на окнах или блокирующие их устройства. Что касается москитных сеток, то они не смогут защитить ребенка от падения из окна.