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Власти Башкирии напомнили родителям об уголовном наказании за падение детей из окон

31 мая 12:24
Фото: 1MI
Ответственность за ребенка, в случае его падения из окна, «какая бы трагедия ни была» несут его родители или законные представители, сообщила замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова.

Сегодня, 31 мая, замминистра здравоохранения прокомментировала случаи падения из окон детей. Так, по словам, Ирины Кононовой в Башкирии продолжают фиксироваться подобные случаи, в связи с чем чиновница посоветовала родителям задуматься над мерами безопасности, в качестве примера она привела решетки на окнах или блокирующие их устройства. Что касается москитных сеток, то они не смогут защитить ребенка от падения из окна.

Между тем, ответственность за ребенка несут его родители или законные представители и в случае падения ребенка, «какая бы трагедия ни была, ответственность все равно наступит и по семейному, и по уголовному кодексу за оставление ребенка в небезопасных условиях, без помощи», подчеркнула заместитель министра.

Ранее мы сообщали, что в 2021 году после падения из окон скончалось 5 детей, а за 2020 — 4. Так, накануне, в Нефтекамске из окна третьего этажа выпала 5-летняя девочка. К счастью, она осталась жива, по информации Госкомитета по ЧС Башкирии, с множественными травмами была госпитализирована.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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