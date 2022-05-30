В Башкирии из окна третьего этажа выпала 5-летняя девочка

Накануне, 27 мая, в Нефтекамске из окна третьего этажа выпала 5-летняя девочка. Как уточняет Госкомитет п ЧС Башкирии, с множественными травмами ребенок был госпитализирован. Сам инцидент произошел в доме, расположенном на улице Победы.
Известно, что всего с начала 2022 году после падения из окон в Башкирии скончался один ребенок, а пострадали — 11 детей.
Ранее, мы сообщали, что в регионе стали чаще гибнуть дети после падения из окон. Так, по данным уполномоченной по правам ребенка в Башкирии Ольги Панчихиной, В 2021 году при данных обстоятельствах скончалось 5 детей, что на одного ребенка больше, в сравнении с 2020 годом.