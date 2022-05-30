Названа дата открытия сезона на озерах в Соль-Илецке для жителей Башкирии

Как сообщал Mkset, знаменитые соленые озера находятся на территории Оренбургской области и являются одним из излюбленных мест отдыха для жителей Башкирии. Сам курорт возник на месторождении каменной соли. Залежи все еще разрабатываются, под самым большим озером Развал находятся шахты. Весной там происходит размывание пород, что может повлиять на безопасность отдыха. Так, В в 1979 году озеро Развал полностью исчезло, когда вода ушла в шахты.