Названа дата открытия сезона на озерах в Соль-Илецке для жителей Башкирии

В настоящее время там продолжают ликвидировать карстовые провала, а также занимаются берегоукреплением. Если работам не помешают дожди, курорт начнет принимать туристов через три недели.
Как сообщал Mkset, знаменитые соленые озера находятся на территории Оренбургской области и являются одним из излюбленных мест отдыха для жителей Башкирии. Сам курорт возник на месторождении каменной соли. Залежи все еще разрабатываются, под самым большим озером Развал находятся шахты. Весной там происходит размывание пород, что может повлиять на безопасность отдыха. Так, В в 1979 году озеро Развал полностью исчезло, когда вода ушла в шахты.
В начале мая стало известно, что ежегодные процессы, которые происходят в карстах, в этом году оказались более активными, чем обычно. Из-за этого отдых в Соль-Илецке оказался под угрозой срыва.
Для многих жителей Соль-Илецка это стало шоком: курорт является единственным источником заработка. Обеспокоенные предприниматели даже написали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой прояснить ситуацию. Дату открытия озер в ООО «Соленые озера» (компания-резидент курорта) тогда не называли.