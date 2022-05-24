Власти отреагировали на угрозу срыва отдыха жителей Башкирии на озерах в Соль-Илецке

Ранее ученые высказали опасения по поводу активизировавшихся карстовых процессов под солеными озерами. В последние дни апреля резидент курорта — ООО «Соленые озера» - предупредил туристические компании и владельцев гостиниц и гостевых домов о временном запрете на пропуск туристов на водоемы. Дата возобновления работы курорта на тот момент была неизвестна. В компании заявили, что до стабилизации карстовых процессов пропускать туристов на эту территорию может быть опасно. Однако, как выяснил Mkset, многие туристические агентства продолжали продавать путевки.
В администрации Соль-Илецка сообщили, что сообщение о переносе даты открытия курорта поступило от «Соленых озер» около месяца назад. О ситуации проинформировали правительство области и запросили информацию о предпринимаемых мерах для решения проблемы.
«Вообще в народе говорят о дате - 15 июня, но официально это не подтверждено никак. Все может измениться в любой момент», - сообщил сотрудник администрации.
Точной даты открытия курорта все еще нет, сообщили Mkset в ООО «Соленые озера». Однако серьезной опасности для отдыхающих там не видят.
“Курорт к открытию готовится. Оно будет, вопрос только времени и даты. Такие процессы ежегодные. С талыми водами размывается [соль], и каждый год все это устраняется», - заверили там.
В этом году активность паводка оказалась более высокой, и это стало причиной переноса сроков начала сезона.
В компании-резиденте отметили, что благосостояние большинства местных жителей зависит от озер. Как и любой курортный город, жизнь в нем замирает зимой и кипит летом.
«Столько рабочих мест — почти все население нашего небольшого городка и даже области в какой-то степени занято здесь во время сезона. Жизнь людей вплотную зависит от курорта. Сдача жилья, арбузный рынок, любая торговля. Летом курорт работает от зари до зари», - прокомментировал собеседник Mkset.
Курорт возник на месторождении каменной соли. Заложенный в начале XVIII века карьер Развал спустя еще столетие заполнился водой и стал самым большим соленым озером. Однако в 1979 году озеро Развал исчезло: вода сквозь образовавшуюся трещину ушла в расположенные под водоемом шахты. Шахтеров, которые работали под озером, успели поднять на поверхность. После водоем удалось восстановить. Однако специалисты считают, что необходимо следить за образованием карстовых воронок, ведь в случае масштабных процессов могут пострадать люди.
Известие о том, что отдых в Соль-Илецке будет невозможен, огорчило не только жителей Башкирии. Автобусные туры на озера организуют турагенты из других регионов: Свердловской, Челябинской, Кировской областей, Пермского края, республик Коми и Татарстана. Своим клиентам они предлагали до наступления полной ясности бронировать туры и гостиницы с минимальной оплатой.
Кроме того, запаниковали и соль-илецкие предприниматели, которые из-за непонятной ситуации могли остаться без дохода. Они даже обратились к президенту России Путину с просьбой объяснить, почему добыча соли и движение грузовых поездов продолжается, а принимать туристов нельзя. Местные жители указали, что озера - их единственный источник заработка, а карстовые процессы в этой местности происходят постоянно и не являются критичными.