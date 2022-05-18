Соль на рану: почему отдых на озерах в Соль-Илецке для жителей Башкирии под угрозой

На сегодняшний день в курортном городке в местах добычи соли активизировались процессы карстообразования, что небезопасно для отдыхающих. Mkset выяснил, откроют ли соленые озера этим летом и почему отдых может сорваться.

В начале мая оренбургские СМИ растиражировали известие в равной степени неприятное как для туристов, так и для владельцев разного рода туристического бизнеса в городе-курорте Соль-Илецк, который славится своими солеными озерами, концентрация соли в которых больше, чем в водах Мертвого моря. Соленые озера, целебные грязи и водоемы с пресной водой формируют целый озерный комплекс. Фото: solenye-ozera.ru Для жителей Башкирии Соль-Илецк — не пустой звук, а отличная возможность достаточно бюджетно отдохнуть и даже поправить здоровье. Добраться до места особого труда не составляет — расстояние от Уфы до Соль-Илецка около 450 километров, 5-6 часов в пути, и вы на бюджетном курорте. Тут и соленые озера, в которых не тонешь и можно натурально «ходить по воде», лечебные грязи на любой вкус, а еще сахарные арбузы и дыни — в жарком степном климате бахчевые невероятно вкусны. Отличный вариант отдыха для тех, для кого заграница и юг России остались закрыты на «финансовый замок». Казалось бы вот он — звездный час курорта, но в туристический сезон, который раньше стартовал 1 июня, свои коррективы внесла сама природа. На сайте ООО «Соленые озера», компании, которая обслуживает озерный комплекс, еще в конце апреля появилась информация о том, что «в связи с активизацией процессов карстообразования на территории горного отвода Илецкого месторождения каменной соли и с проведением мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей, находящихся в зоне работ, связанных с пользованием недрами, запрещён допуск на территорию горного отвода посторонних лиц». Разумеется, это касается и безопасности самих отдыхающих. На сегодняшний день дата начала работы курорта в 2022 году не определена, она напрямую связана со стабилизацией карстовых процессов. Насколько серьезны происходящие на территории курорта процессы, неизвестно, однако еще в далеком 1979 году озеро «Развал» ушло под землю, благо рабочих успели вовремя эвакуировать. Позже озеро восстановили, однако вопрос, откроется ли курорт и насколько отдых там будет безопасным, на сегодня остается открытым. Представители «Соленых озер» обратились к турагентствам, собственникам гостиниц и гостевых домов с напоминанием о том, что в данный момент действует запрет на посещение места отдыха, а сроки стабилизации карстовых процессов неизвестны даже специалистам. Однако местным бизнесменам, которые предлагают сдачу в аренду квартир, комнат и койко-мест для желающих отдохнуть на соленых озерах, судя по всему, известно чуть больше, чем узким специалистам. Ведь они уже готовы забронировать для желающих комнаты и целые дома — ценник в этом году начинается от 300 рублей за койко-место. На вопросы о рисках и возможном неоткрытии сезона арендодатели отмахиваются, и серьезные разговоры об опасности происходящих процессов называют слухами. Сами арендодатели говорят, что сезон откроется, просто чуть позже — в середине июня. Тогда как в соцсетях жители самого Соль-Илецка и Оренбурга, который находится в 73 километрах от курортного городка, высказывают свои опасения и даже просят туристов не вносить предоплату за забронированное жилье. Более сознательные арендодатели, которые не на шутку обеспокоены ситуацией, даже обратились к Владимиру Путину. — Прояснить ситуацию с активизацией процессов карстообразования не спешит никто. Хотя это постоянный процесс и провалы, даже видимые, уже были ранее. В 2012 году провалы засыпали прямо во время летнего сезона. Сейчас доступ на территорию ограничен для всех, но добыча соли в шахтах продолжается. <…> Если ситуация критичная, вероятно есть необходимость в эвакуации близлежащих районов. Жители города просят проявить содействие в прояснении ситуации с открытием летнего сезона и поддержать развитие внутреннего туризма. Сотни турагентств, расположенных не в Соль-Илецке, продают билеты. Потенциальные отдыхающие покупают билеты на поезд, автобусные туры, планируют свой отпуск. Местные жители готовятся встречать гостей. В случае ясности отсутствия сезона или его наличия люди смогут спланировать свою жизнь более рационально, — говорится в тексте обращения жителей города к президенту. Вместе с этим имеется обращение к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру и к главе Соль-Илецкого городского округа Владимиру Дубровину. Авторы просят в нем организовать сотрудничество с ООО «Соленые озера», чтобы искать решения по стабилизации ситуации с карстовыми провалами. Тем не менее, судя по группам Соль-Илецка в соцсетях, главным интересом граждан остается вопрос — откроется ли курорт в этом году. Рискнут ли безопасностью туристы, в том числе из Башкирии, которые уже построили планы на отдых в Соль-Илецке, — неизвестно. Судя по комментариям в группах аренды жилья на курорте, отдыхающие активно интересуются стоимостью проживания и даже готовы забронировать удобное для них жилье на конкретные даты.

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