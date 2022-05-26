Подследственный глава Минстроя Башкирии за год заработал 591 тысячу рублей

Рамзиль Кучарбаев, который обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при строительстве очистных в Кумертау, за год задекларировал 591 тыс. рублей. Поскольку министр был задержан 1 февраля прошлого года, эта сумма соответствует его месячной зарплате. В 2020 году Кучарбаев отчитался о полученных доходах в 15,3 млн рублей.
У министра строительства и архитектуры нет никакого имущества. В пользовании его самого, супруги и троих детей находится квартира площадью 158 кв. м. В прошлом году семья также пользовалась квартирой, но меньшей площадью (144 кв. м).
Супруга Кучарбаева владеет автомобилем Nissan Qashqai. За год она отчиталась о 4,7 млн рублей полученных доходах, в 2020 году сумма была выше (6 млн рублей).
Как сообщал Mkset, помимо Кучарбаева, по делу о превышении полномочий при строительстве очистных проходят министр ЖКХ Борис Беляев, замначальника Управления капстроительства Рамиль Сафин, начальник отдела капстроительства и реконструкции этого же ведомства Шадмурат Бикимбетов и экс-замглавы администрации Кумертау Юрий Куров. По версии следствия, из-за того, что они подписали акты приемки работ по строительству очистных, 95 млн рублей бюджетных средств были израсходованы не по целевому назначению.
Все обвиняемые отказались признавать свою вину. На их имущество суд наложил арест для обеспечения возмещения причиненного ущерба. Оба министра, по данным Mkset, находятся под домашним арестом. Уголовное дело было направлено для рассмотрения в Ленинский суд Уфы, однако обвиняемые направили жалобу в апелляционную инстанцию, заявление пока не рассмотрено.