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24-летнюю уфимку оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

18 мая 12:58
Фото: 1MI
Девушку оштрафовали на 35 тысяч рублей за выход на одиночный пикет 25 апреля, сообщает телеграм-канал «Уфа Against»

В Уфе 24-летнюю местную жительницу признали виновной в дискредитации российских Вооруженных сил. Об этом сообщает телеграм-канал «Уфа Against».

Сообщается, что девушка вышла вышла на протестную акцию 25 апреля — одиночный пикет прошёл близ уфимского Центрального рынка.

В ходе судебных слушаний, девушка назвала мотивом своего выхода на пикет свою позицию. В соответствии с решением суда, девушка должна будет выплатить штраф в размере 35 тысяч рублей.

Примечательно, что это не первый раз, когда девушка выходила на протестные акции. В марте этого года уфимка уже выходила на одиночный пикет. Также ранее её уже привлекали к административной ответственности за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, что также учитывалось в суде при определении размера штрафа.

Напомним, ранее стало известно, что уфимка обратилась в органы правопорядка из-за того, что в окне её соседки был плакат с антимилитаристскими лозунгами. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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