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Стало известно, как пассажиры севшего в Уфе самолета из Москвы доберутся до Оренбурга

12 мая 07:57
В прокуратуре РБ на транспорте журналисту Mkset прокомментировали инцидент с самолетом и рассказали подробности.

По данным прокуратуры РБ на транспорте, на борту судна находились 75 пассажиров, в том числе двое детей. Пострадавших нет, отметил представитель прокуратуры Екатерина Байбурина.

— Рейс был отменен, пассажиров должны доставить в пункт назначения автобусом, по правилам это организовывает перевозчик. Информация о технической неисправности самолета не поступала, — сообщили в ведомстве.

Ранее пассажиры данного самолета предположили, что у самолета не смогли открыться шасси. По официальной информации уфимского аэропорта, самолет не смог приземлиться в Оренбурге из-за сильного ветра.

К слову, в представительстве «Аэрофлота» в Уфе, осуществлявшего данный рейс, отказались предоставлять информацию по данному инциденту.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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