Сквер имени Жириновского и иск на 667 миллионов: Главное в Башкирии за день

Сегодня в столицу республики прибыли 17 беженцев с Украины, в числе которых трое детей. Корреспонденту Mkset удалось пообщаться с прибывшим в Уфу мужчиной. По его словам, вся его семья — девять человек прибыла сегодня в столицу Башкирии. При этом, как отметил собеседник, он не знает, где они будут проживать.