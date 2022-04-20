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Что происходит на Советской площади и как Путин вызвал у Хабирова аппетит к кыстыбый

20 апреля 17:24
Фото: 1MI
Попробовали собрать самые яркие новости Уфы и Башкирии от Mkset за 20 апреля.

День начался с трагического известия – главу ГИБДД города Кумертау и его супругу обнаружили в их квартире без признаков жизни. Коллеги обеспокоились отсутствием мужчины на службе и наведались к нему домой, где и обнаружили тела мужа и жены. В следкоме заподозрили, что трагедия могла произойти из-за чьей-то неосторожности и теперь будут выяснять так ли это. Возбуждено уголовное дело.

Журналист Mkset побывала на Советской площади, которую в последние годы то и дело реконструируют. Впечатления от того как выглядит площадь в самом сердце Уфы приправлены крайне интересными фактами и разумеется цифрами – рекомендуем к прочтению.

Жители Стерлитамака накануне здорово удивились, когда на двери процедурного кабинета узрели объявление о том, что на основании ряда распоряжений и прочих документов желающим уколоться с собой следует иметь шприцы и спиртовые салфетки. Как разрешилась ситуация и главное – кто в ней виновен, можно узнать здесь.

Сразу две позитивные новости оказались связаны с башкирской уличной едой, а именно со стрит фудом AIBAT HALLYAR, который в Уфе работает не первый год и гостей своих потчует интересными кулинарными вариациями на тему национального блюда кыстыбый. Руководитель общепита пообщался лично с Путиным и в ходе их общения даже вышел курьез, а после того как президент пообещал отведать что же за диковинку готовят в Уфе, перекусить там в субботу пообещал и Радий Хабиров.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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