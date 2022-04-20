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«Айпад — халява?»: Путин не понял слова бизнесмена из Уфы и захотел местный фастфуд

20 апреля 11:47
Фото: ria.ru
Президент пообещал попробовать башкирский фастфуд, об этом он заявил на заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» 20 апреля.

Владимир Путин немного не понял слова башкирского предпринимателя, владельца «Айбат халляр» Марата Насхутдинова, который рассказывал о своем бизнесе в Уфе. Президент пообещал попробовать башкирский фастфуд. После президент прокомментировал речь уфимского предпринимателя.

- Кушать хочется всем и каждый день, поэтому организация вашей работы чрезвычайно важна. Рынок будет освобождаться, возможности открываются, это востребовано и может быть хорошим благородным бизнесом. Мы будем поддерживать все, что связано с организацией массового питания, подставить вам плечо, искать формы поддержки этого вида деятельности, – сказал Путин потом.

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