«Айпад — халява?»: Путин не понял слова бизнесмена из Уфы и захотел местный фастфуд

- Кушать хочется всем и каждый день, поэтому организация вашей работы чрезвычайно важна. Рынок будет освобождаться, возможности открываются, это востребовано и может быть хорошим благородным бизнесом. Мы будем поддерживать все, что связано с организацией массового питания, подставить вам плечо, искать формы поддержки этого вида деятельности, – сказал Путин потом.