Истерзанная переделками: почему Советскую площадь в Уфе не могут оставить в покое

Проект реконструкции объекта с самого начала вызвал критику уфимцев. Не все были готовы отказаться от парковки, а планы властей вырубить старые липы вызвали активные протесты летом 2020 года. Многие, очевидно считая, что от благоустройства в принципе нельзя ожидать ничего хорошего, требовали просто оставить площадь в покое. Между тем протесты постепенно ослабли, старые деревья убрали, а вместо них высадили молодые. Работы шли не только на самой площади, но и на нескольких объектах, связанных с ней территориально. Параллельно благоустраивали два сквера перед БГПУ — у памятника Акмулле и «Студенческого», а также возле сквера перед музыкальной школой на улице Советской. Отметим, что этим объектам повезло гораздо больше: их не перекраивали, и в целом они получились вполне симпатичными. В скверике у школы, например, уже зеленеет трава, кустарники остались живыми и скоро распустятся. Немного омрачает вид улицы Советской — она так и осталась парковочной, водители бросают свои машины между деревьями.