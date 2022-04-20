Стала известна причина гибели сотрудника ГИБДД Кумертау и его жены в квартире

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту смерти 33-летнего сотрудника ГИБДД и его 30-летней супруги, которые утром 19 апреля были найдены мертвыми в собственной квартире. Как сообщает пресс-служба регионального СК, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).