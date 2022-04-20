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Стала известна причина гибели сотрудника ГИБДД Кумертау и его жены в квартире

20 апреля 06:54
Фото: 1MI
В Кумертау сотрудник ГИБДД и его супруга были найдены мертвыми в собственной квартире. Следователями возбуждено уголовное дело по статье за «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщает пресс-служба СК Башакирии.

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту смерти 33-летнего сотрудника ГИБДД и его 30-летней супруги, которые утром 19 апреля были найдены мертвыми в собственной квартире. Как сообщает пресс-служба регионального СК, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Так, следователи называют причину смерти супругов — отравление угарным газом. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиями или бездействию лиц, которые несли отвественность за своевременную проверку газового оборудования.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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