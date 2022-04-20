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В больнице Башкирии повесили объявление с просьбой приносить свои шприцы и салфетки

20 апреля 14:02
Фото: фото из соцсетей
На двери процедурного кабинета в больнице №2 в Стерлитамаке появилось удивительное объявление, его происхождение объяснили в Минздраве Башкирии 19 апреля.

Объявление размещенное на двери кабинета в больнице №2 города Стерлитамака удивило его пациентов. Со ссылкой на ряд документов в объявлении просили пациентов иметь при себе шприцы и спиртовые салфетки.

Разумеется данная просьба удивила, если не возмутила пациентов и они разместили неоднозначное объявление интернете, где в ответ был получен комментарий ведомства, в котором сообщалось, что шприцов и спиртовых салфеток в больнице в достатке, а странное объявление на двери появилось из-за человеческого фактора – медсестра не так поняла коллег.

Объявление, которое было вывешено на одном из кабинетов являлось некорректным. Объявление на кабинете приема было вывешено ошибочно медсестрой участка из-за сложившихся недопониманий в ходе рабочих моментов, с персоналом разъяснительная работа проведена.комментарий минздрава

В комментарии минздрава также уточнили, что на 19 апреля некорректное объявление было снято, а все пациенты медучреждения за счет медорганизации обеспечиваются и шприцами и салфетками.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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