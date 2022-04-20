В Башкирии сотрудник ГИБДД и его супруга были найдены мертвыми в собственной квартире

В городе Кумертау было обнаружено тело 36-летнего сотрудника ГИБДД. Как уточняет пресс-служба МВД Башкирии, утром 19 апреля мужчина не вышел на работу. После безуспешных попыток дозвониться до погибшего, коллеги решили прийти в квартиру сотрудника, одна дверь никто не открыл. Так, после вскрытия замка, в квартире были обнаружены тела самого сотрудника, его супруги 1991 года рождения и домашних животных.