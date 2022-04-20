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В Башкирии сотрудник ГИБДД и его супруга были найдены мертвыми в собственной квартире

20 апреля 05:57
В собственной квартире в Кумертау были обнаружены тела 36-летнего сотрудника ГИБДД и его супруги, а также трупы домашних животных, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

В городе Кумертау было обнаружено тело 36-летнего сотрудника ГИБДД. Как уточняет пресс-служба МВД Башкирии, утром 19 апреля мужчина не вышел на работу. После безуспешных попыток дозвониться до погибшего, коллеги решили прийти в квартиру сотрудника, одна дверь никто не открыл. Так, после вскрытия замка, в квартире были обнаружены тела самого сотрудника, его супруги 1991 года рождения и домашних животных.

Известно, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, также была назначена служебная проверка. В МВД не исключили, что причиной смерти могла стать неисправность газового оборудования.

Накануне сообщалось о ДТП в Иглинском районе, в котором насмерть сбили сотрудника ДПС. Известно, что на 32-летнего старшего лейтенанта полиции Рафиса Хайритдинова совершил наезд водитель Chevrolet Niva. В результате чего, сотрудник получил тяжелые травмы.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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