В Башкирии популярную тиктокершу объявили в розыск из-за неуплаты алиментов

Так, в отношении женщины возбуждено исполнительное производство о взыскании денежных средств. Предполагается, что Дина Зулькарнаева скрывается в Москве у сожителя. Кроме того, женщина активно ведёт аккаунт в тиктоке, где у неё почти 30 тысяч подписчиков.