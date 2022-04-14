Мэр Уфы открыл велосезон, а в Telegram чиновников Башкирии недосчитались эмодзи

А еще сегодня стало известно о том, что уголовное дело против чиновников «Уфаводоканала» закончили расследовать, а значит в скором времени скорее всего оно отправится в суд. Задержали более 20 работников предприятия еще в прошлом сентябре, тогда их заподозрили в организации преступного сообщества и других преступлениях, а сейчас по данным СМИ вменяют лишь хищение 200 млн рублей.