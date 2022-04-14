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«Ошибка случилась»: считавшийся погибшим на Украине солдат из Башкирии оказался жив

14 апреля 05:17
Фото: 1MI
Солдат из села Таймасово, которого считали мертвым, оказался жив. Об этом сообщил глава Куюргазинского района в соцсетях.

Стало известно, что солдат из села Таймасово Куюргазинского района, которого власти считали погибшим в ходе спецоперации на Украине, оказался жив. Как сообщил глава муниципалитета Юлай Ильясов, накануне, 13 апреля, семье солдата сообщили «скорбную весть», после чего взяли у матери кровь для анализа ДНК с целью идентифицировать погибшего.

— Сегодня я и военком были в семье, сообщили скорбную весть, взяли у мамы кровь для анализа ДНК для идентификации погибшего… Маму увезли на скорой… Слёзы лились из глаз… А он сам позвонил и сообщил, что жив!!! Ошибка случилась. Другой боец оказался… — написал чиновник в соцсетях.

Однако спустя время солдат, которого считали погибшим, сам позвонил и сообщил, что жив. Также глава Куюргазинского района выразил «искренние соболезнования матерям и отцам».

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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