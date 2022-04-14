«Ошибка случилась»: считавшийся погибшим на Украине солдат из Башкирии оказался жив

— Сегодня я и военком были в семье, сообщили скорбную весть, взяли у мамы кровь для анализа ДНК для идентификации погибшего… Маму увезли на скорой… Слёзы лились из глаз… А он сам позвонил и сообщил, что жив!!! Ошибка случилась. Другой боец оказался… — написал чиновник в соцсетях.