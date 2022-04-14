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Глава СК Башкирии заявил о направлении дела против работников «Уфаводоканала» в суд

14 апреля 15:07
Фото: 1MI
Уголовное дело на работников предприятия, ранее подозреваемых в организации преступного сообщества расследовано, сообщил на пресс-конференции в медиацентре «Россия» глава СК по РБ 14 апреля.

В ходе встречи руководителя регионального следственного комитета с журналистами, которая состоялась сегодня, 14 апреля в медиацентре «Россия» были обнародованы подробности хода расследования уголовного дела против работников МУП «Уфаводоканал». Если быть точнее Денис Чернятьев сообщил о том, что расследование данного дела завершено. Это означает, что в скором времени, а именно после подписания обвинительного заключения и его вручения фигурантам оно будет передано в суд.

Напомним, в сентябре минувшего года следком совместно с коллегами из ФСБ задержал более 20 работников предприятия. Правоохранители тогда заподозрили их в организации преступного сообщества. И уже сформированное ОПС предположительно занимались разного рода коррупцией и не гнушались взятками.

Но это было в сентябре, как сообщает ВГТРК сейчас речь идет о попытке хищения более 200 миллионов рублей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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