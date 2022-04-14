Глава СК Башкирии заявил о направлении дела против работников «Уфаводоканала» в суд

В ходе встречи руководителя регионального следственного комитета с журналистами, которая состоялась сегодня, 14 апреля в медиацентре «Россия» были обнародованы подробности хода расследования уголовного дела против работников МУП «Уфаводоканал». Если быть точнее Денис Чернятьев сообщил о том, что расследование данного дела завершено. Это означает, что в скором времени, а именно после подписания обвинительного заключения и его вручения фигурантам оно будет передано в суд.
Напомним, в сентябре минувшего года следком совместно с коллегами из ФСБ задержал более 20 работников предприятия. Правоохранители тогда заподозрили их в организации преступного сообщества. И уже сформированное ОПС предположительно занимались разного рода коррупцией и не гнушались взятками.
Но это было в сентябре, как сообщает ВГТРК сейчас речь идет о попытке хищения более 200 миллионов рублей.