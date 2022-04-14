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В Уфе напротив здания мэрии коммунальщики посадили в бетон искусственные цветы

14 апреля 08:33
Фото: mkset.ru
Пластиковая трава в бетоне появилась на площади имени Ленина, прямо напротив здания городской администрации.

Процесс озеленения Уфы идет полным ходом, однако методы власти выбрали совсем неоднозначные. Так, на площади имени Ленина — напротив городской администрации — появились уличные цветочницы с пластиковой травой, посаженной в бетон. Об этом Mkset сообщили очевидцы, которые недоумевают, почему нельзя было посадить живые растения.

Фото: Mkset.ru

Примечательно, что вазоны с пластиковой травой, чем-то напоминающие кладбищенскую атмосферу, появились после того, как глава Башкирии Радий Хабиров поторопил подчиненных с благоустройством территорий в республике. В частности, он раскритиковал главу Баймака за неготовность проекта стоимостью 160 млн рублей. Вероятно, таким образом уфимские коммунальщики решили поторопиться с подготовкой города к весне - правда, настроения искусственные цветы не создают.

Фото: Mkset.ru

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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