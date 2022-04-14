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Уфимцы посоветовали мэру Мавлиеву проехать на велосипеде по грязному городу

14 апреля 04:23
Фото: соцсети
Глава уфимской администрации открыл велосезон. Между тем, горожане уже посоветовали чиновнику проехаться "по всем улицам" и посмотреть на грязный город.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев начал свое утро с поездки на велосипеде. Как сообщает чиновник в своих социальных сетях, сегодня он открыл велосезон. Предполагаем, что на двухколесном транспорте Ратмир Мавлиев добрался до места работы - городской администрации.

-Сегодня первый день выкатил велосипед. Погода отличная, сообщает Ратмир Мавлиев.

Между тем, в комментариях уфимцы задаются вопросом по каким улицам ездит сити-менеджер и предлагают чиновнику проехать на двухколесном транспорте «по спальным районам», да и «по всем улицам», ведь может так город уберут быстрее.

— Здорово! Вы по всем улицам проедьте). Быстрее столицу уберут. К сожалению, стыдобища какой грязный город… С каждым годом все хуже и хуже, - пишет Наталья.

-Отличное начинание! А ещё бы Вам выйти из кабинета (машины) и одному без свиты пройтись по дворам! А то Ваши помощники не совсем в курсе, что творится! Например, в районе ГДК совсем не убираются, — присоединяется другая уфимка.

#Новости#Элина Сайфранова#Город#Видео
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