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В Уфе вновь запретили проведение массовых мероприятий свыше 30 человек

13 февраля 07:35
Фото: 1MI
Ограничительные меры вернулись в столицу Башкирии на неопределенный срок из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

На сайте уфимской администрации накануне выходных опубликован документ, подписанный мэром города Сергеем Грековым. Согласно бумаге, в Уфе до особого указания переносятся на более поздний срок фестивали, смотры, конкурсы, а также физкультурно-массовые мероприятия.

Кроме того, запрещено собираться на тех или иных массовых мероприятиях (или в трудовом коллективе) больше 30 человек. Также следует воздержаться от организации и проведения личных приемов граждан.

Когда ограничительные меры будут сняты — в документе не указано. Полностью с документом можно ознакомиться на официальном сайте.

Ограничения введены из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Башкирии. Напомним, за месяц заболеваемость коронавирусом в регионе выросла в 16 раз — до 3,2 тыс. человек в сутки — и продолжает расти. Ежедневно в республике отмечаются рекордные показатели за все время пандемии. Смертность от ковида при этом находится в средних показателях, зафиксированных в регионе в прошлую волну осенью 2021 года.

Отметим, что на уходящей неделе было отмечено — вакциной от коронавируса привито 99% населения от тех, кто подлежит вакцинации. Всего в регионе привито 2,4 млн жителей.

В этих условиях под ударом вновь оказывается система здравоохранения. Так, Mkset ранее рассказывал о многочасовых очередях в поликлиники, хотя учреждения и перешли на усиленный режим работы.

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