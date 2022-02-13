В Уфе вновь запретили проведение массовых мероприятий свыше 30 человек

Ограничения введены из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Башкирии. Напомним, за месяц заболеваемость коронавирусом в регионе выросла в 16 раз — до 3,2 тыс. человек в сутки — и продолжает расти. Ежедневно в республике отмечаются рекордные показатели за все время пандемии. Смертность от ковида при этом находится в средних показателях, зафиксированных в регионе в прошлую волну осенью 2021 года.