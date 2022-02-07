Коронавирусу прогнозируют мутацию в сторону большей заразности

Коронавирус, вероятнее всего, будет продолжать видоизменяться, и в конечном счете он станет еще более заразным. Такого мнения придерживается эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Как сообщает издание «Народные Новости», выявленный не так давно штамм «Омикрон» — далеко не последняя мутация «Ковида». В перспективе миру предстоит столкнуться и с другими штаммами коронавирусной инфекции. Они могут быть не столь опасными, как первый, однако, степень заразности будет выше, предупредила медик. Наталья Пшеничная прогнозирует мутациям SARS-CoV-2 путь, по которому они, собственно, уже идут. Уровень заразности будет расти, но клиническое течение болезни более тяжелым не станет, пояснила эпидемиолог. Из комментариев вирусолога Петра Чумакова следует, что «Ковид» скоро прекратит нести в себе былую опасность. Между тем, распространяться он будет в перспективе намного быстрее, резюмировал врач. Специалисты Роспотребнадзора эту информацию подтвердили.

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