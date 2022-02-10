Жители Башкирии жалуются на огромные очереди в поликлиниках и хаос в регистратурах

Сейчас вообще от больницы есть, хоть какая то польза? Туда идут по ходу только из-за больничного листа. Нужно часами стоять, чтобы попасть в кабинет к врачу. Пришел с ОРВИ, ушел с короной. Медицина просто ужасная, в Стерлитамаке, пишут в какое время приходить, подъезжаешь в назначенное время и плюс два часа нужо стоять в очереди, где все кашляют и чихают в маленьком помещении и ждут своей очереди в единственный кабинет, - пишут в соцсетях возмущенные пользователи.