У мэра Нефтекамска заподозрили коронавирус

У мэра Нефтекамска заподозрили коронавирус
У мэра Нефтекамска заподозрили коронавирус
Сегодня, 14:09Коронавирус COVID-19Анастасия ДенисенкоФото: соцсети
По словам Ратмира Мавлиева, болезнь протекает в легкой форме, сейчас он находится дома.

Мэр Нефтекамска предположительно заболел коронавирусом, об этом сообщает портал UFA1.RU со ссылкой на самого Мавлиева.

Как пояснил Ратмир Мавлиев, четвертого февраля он еще был на работе, а уже в понедельник сделал экспресс-тест на коронавирус, который показал предварительное заболевание. Известно, что ПЦР-тест чиновник сдаст 11 февраля. По словам мэра Нефтекамска, его болезнь, которая напоминает по симптомам ОРВИ, проходит в легкой форме.

Ранее ходили слухи об отставки сити-менеджера Уфы Сергея Грекова, место которого якобы должен занять Ратмир Мавлиев. Его называют наиболее вероятным преемником. Пока что эти слухи ничем не подтвердились и сам Мавлиев утверждает, что из Нефтекамска он пока что никуда уезжать не собирается. Греков, в свою очередь, свою отставку не подтверждает.

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