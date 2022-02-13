В Уфе разрешили начать планирование и межевание по проекту «Парк искусств»

При этом жители этого района высказывались против строительства, уточняя, что проект, по их мнению, мало чем будет отличаться от торгового центра, а в непосредственной близости от территории уже находится галерея «Мирас» и комплекс «Арт-Квадрат». По словам жителей домов, прилегающих к территориии, грядущее строительство «Парка искусств» с ними никто не обсуждал.