В Башкирии продают имущество сотрудницы банка, похитившей 25 миллионов рублей

Напомним, что Луиза Хайруллина, являясь сотрудницей "Россельхозбанка" в Салавате, похитила 25 миллионов рублей. Деньги она выносила частями на протяжении двух лет, а в 2019 году, когда узнала о запланированной проверки в банке, решила совершить побег. Вместе с детьми и мужем Луиза скрывалась сначала в лесу, а затем уехали в Казань, где жили в съемной квартире. Позднее их удалось задержать.