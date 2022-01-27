В Башкирии за 2021 год в 1,5% школ выявили просроченную продукцию

Между тем, вице-спикер регионального парламента Рустам Ишмухаметов поинтересовался у министра, какие действия принимает минторг для того, чтобы средства на питание расходовались эффективно. Он подчеркнул, что все же большинство блюд в школе со столов отправляются в отходы. Гусев ответил, что вкус школьных блюд отличается от другой употребляемой еды из-за отсутствия большого количества специй. Он сообщил, что необходимо привлекать родителей к разработке школьного меню.