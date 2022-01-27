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В Башкирии за 2021 год в 1,5% школ выявили просроченную продукцию

27 января 07:45
Фото: 1MI
Как сообщил министр торговли и услуг республики Алексей Гусев, ситуация заметно улучшилась по сравнению с 2020 годом.

В Башкирии за 2021 год в 1,5% школ были выявлены просроченные продукты, об этом сообщил министр торговли и услуг республики Алексей Гусев на пленарном заседании Госсобрания региона.

Он подчеркнул, что в сравнении с 2020 годом, качество питания заметно улучшилось. Если в 2020 году количество школ с нарушениями технологий приготовления пищи составляла 27,8%, то в следующем году показатель снизился до 4%.

Между тем, вице-спикер регионального парламента Рустам Ишмухаметов поинтересовался у министра, какие действия принимает минторг для того, чтобы средства на питание расходовались эффективно. Он подчеркнул, что все же большинство блюд в школе со столов отправляются в отходы. Гусев ответил, что вкус школьных блюд отличается от другой употребляемой еды из-за отсутствия большого количества специй. Он сообщил, что необходимо привлекать родителей к разработке школьного меню.

Ранее сообщалось, что в Башкирии с начала года поднялись цены на школьное питание. Теперь стоимость увеличилась до 67,27 за завтрак и до 77,54 рублей за обед.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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