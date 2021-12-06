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В уфимском аэропорту ввели дополнительные ограничения из-за нового штамма «омикрон»

6 декабря 2021, 11:06
Фото: 1mediainvest.ru
Теперь по прибытию из других стран посетители аэропорта будут обязаны сдать экспресс-тест на коронавирус. Это касается и иностранных граждан.

В уфимском аэропорту ужесточили коронавирусные ограничения из-за нового штамма «омикрон», теперь посетители обязаны пройти экспресс-тест на вирус.

В аэропорту также сообщили, что тест обязаны сдать россияне, прибывшие из Великобритании, Израиля, Эсвантии, стран Африки, Танзании и ряда других стран. Иностранные граждане также должны будут следовать новому правилу.

Ранее аэропорт ввел ограничение на въезд из Африки, Гонконга и Танзании. Это правило касалось граждан других стран и россиян, прилетевших на родину.

#Новости#Анастасия Денисенко#Коронавирус COVID-19
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