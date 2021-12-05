Александра Сидякина утвердили на пост главы исполкома партии «Единая Россия»

Александр Сидякин возглавил Центральный исполнительный комитет «Единой России». Решение было принято в субботу, 4 декабря, в процессе заседания генсовета Единой России. Кандидатуру Сидякина предложил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, о его назначении было направлено представление от Дмитрия Медведева.
Напомним, что еще 17 ноября президиум генсовета назначил чиновника на должность врио главы исполкома.
Александр Сидякин с октября 2018 по ноябрь 2021 года работал в должности руководителя администрации главы Башкирии. На этом посту в статусе временно исполняющего обязанности его сменил 39-летний Урал Кильсенбаев, ранее работавший здесь же первым заместителем руководителя по внутренней политике.
В период с 2018 по 2021 год Александр Сидякин работал на должности руководителя администрации республики. На данный момент на этом посту работает Урал Кильсенбаев, ранее работавший заместителем руководителя по внутренней политике.