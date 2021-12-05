Александра Сидякина утвердили на пост главы исполкома партии «Единая Россия»

Александр Сидякин с октября 2018 по ноябрь 2021 года работал в должности руководителя администрации главы Башкирии. На этом посту в статусе временно исполняющего обязанности его сменил 39-летний Урал Кильсенбаев, ранее работавший здесь же первым заместителем руководителя по внутренней политике.