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Александра Сидякина утвердили на пост главы исполкома партии «Единая Россия»

5 декабря 2021, 13:52
Фото: соцсети
Решение было принято в субботу, 4 декабря. Представление о его назначении направил Дмитрий Медведев.

Александр Сидякин возглавил Центральный исполнительный комитет «Единой России». Решение было принято в субботу, 4 декабря, в процессе заседания генсовета Единой России. Кандидатуру Сидякина предложил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, о его назначении было направлено представление от Дмитрия Медведева.

Напомним, что еще 17 ноября президиум генсовета назначил чиновника на должность врио главы исполкома.

Александр Сидякин с октября 2018 по ноябрь 2021 года работал в должности руководителя администрации главы Башкирии. На этом посту в статусе временно исполняющего обязанности его сменил 39-летний Урал Кильсенбаев, ранее работавший здесь же первым заместителем руководителя по внутренней политике.

В период с 2018 по 2021 год Александр Сидякин работал на должности руководителя администрации республики. На данный момент на этом посту работает Урал Кильсенбаев, ранее работавший заместителем руководителя по внутренней политике.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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