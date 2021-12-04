В Уфе активисты создали петицию о прекращении уголовного дела против Лилии Чанышевой

Муж задержанной активистки и экс-координатора штаба Навального в Уфе (организация признана экстремисткой в России) Лилии Чанышевой запустил петицию, в которой требует прекратить уголовное преследование женщины, так как обвинения в «создании и руководстве экстремистским сообществом» «не имеют ничего общего с реальностью».
— Мы, представители российской общественности, требуем от властей Российской Федерации прекратить уголовное преследование бывшего координатора уфимского штаба Навального (организация признана экстремисткой - прим. ред.) Лилии Айратовны Чанышевой, — следует из текста петиции.
В частности, в петиции, которая адресована президенту России Владимиру Путину, Генпрокурору РФ Краснову и главе СК России Бастрыкину, утверждается, что Лилия Чанышева осуществляла законную «общественную и политическую деятельность», направленную на «защиту демократии в России, законности и справедливости».
К тому же, муж Лилии Чанышевой Алмаз Гатин упоминает и то, что согласно статье 54 Конституции РФ, закон обратной силы не имеет. Так, Лилии Чанышевой предъявлены обвинения в создании экстремистского сообщества, однако, когда Московский горсуд признал деятельность штабов и фонда экстремистскими, уфимский штаб был распущен, следовательно, обвиняемая в нем более не состояла и не организовывала его деятельность в качестве координатора.
— Мы также обращаем внимание, что до запрета, объявления экстремистскими организациями и ликвидации штабов Навального вся их деятельность считалась вполне законной. Сейчас Лилию Чанышеву преследуют по новому антиконституционному закону, несмотря на то что она прекратила деятельность в качестве координатора уфимского штаба сразу после его закрытия, — объясняет в тексте петиции Алмаз Гатин.
На момент публикации материала петицию подписало более 5 тысяч людей.
Напомним, что в Уфе 9 ноября проходили массовые обыски в квартирах у экс-активистов уфимского Штаба Навального (организация признана экстремисткой в России), тогда же стало известно о возбуждении в отношении Лилии Чанышевой уголовного дела по части 1 статьи 282.1 УК РФ. На следующий день, Кирвоский райсуд Уфы отправил женщину в СИЗО на 2 месяца — до 9 января 2022 года. Верховный суд Башкирии, куда адвокаты обвиняемой подавали апелляционные жалобы, решение первой инстанции оставил без изменения.
Так, 21 ноября стало известно об этапировании Лилии Чанышевой в московское СИЗО-6, где, по словам самой женщины, условия намного лучше, чем в Уфе.
Отметим, что по предъявленному обвинению активистке грозит до 10 лет лишения свободы.