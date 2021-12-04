В Уфе активисты создали петицию о прекращении уголовного дела против Лилии Чанышевой

К тому же, муж Лилии Чанышевой Алмаз Гатин упоминает и то, что согласно статье 54 Конституции РФ, закон обратной силы не имеет. Так, Лилии Чанышевой предъявлены обвинения в создании экстремистского сообщества, однако, когда Московский горсуд признал деятельность штабов и фонда экстремистскими, уфимский штаб был распущен, следовательно, обвиняемая в нем более не состояла и не организовывала его деятельность в качестве координатора.