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РПЦ предлагает запретить шутки с поеданием эмбрионов в TikTok

3 декабря 2021, 10:16
Фото: pixabay.com
Русская православная церковь (РПЦ) предлагает руководству страны наложить запрет на «людоедский контент» в соцсетях. В том числе на «игры» с поеданием абортированного эмбриона.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на заявление заместителя председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, в РПЦ считают это популяризацией абортов среди детей, которые смотрят TikTok. Поскольку такие видео - попытка подрыва уважения к ценности человеческой жизни. А в РФ пока не сформировалось в полной мере отвержение идеи аборта, который можно расценивать, как покушение на дар жизни. В РПЦ считают, что государство обладает достаточной волей и возможностями запретить такой контент.

Он сослался на то, что в TikTok популярными становятся видео с поеданием игровыми персонажами эмбрионов. Но отвечать за это должны взрослые.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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