РПЦ предлагает запретить шутки с поеданием эмбрионов в TikTok

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на заявление заместителя председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, в РПЦ считают это популяризацией абортов среди детей, которые смотрят TikTok. Поскольку такие видео - попытка подрыва уважения к ценности человеческой жизни. А в РФ пока не сформировалось в полной мере отвержение идеи аборта, который можно расценивать, как покушение на дар жизни. В РПЦ считают, что государство обладает достаточной волей и возможностями запретить такой контент.