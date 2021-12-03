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Подростки из Башкирии, убившие продавщицу, избежали тюрьмы

3 декабря 2021, 08:53
Фото: 1mediainvest.ru
Спустя 15 лет после случившегося удалось найти одного из преступников, но наказания он избежал из-за истечения срока давности дела.

В Абзелиловском районе Башкирии 15 лет назад произошло убийство. Подросток и его знакомый под алкогольным и токсикологическим опьянением ограбили магазин. Двое жителей республики пришли в торговую точку и угрожали продавщице ножом, требуя деньги. Когда женщина отказалась отдать выручку, один из преступников нанес ей удары ножом 15 раз. После этого подросток ударил по голове продавщицу двухкилограммовой гирей. Женщина скончалась от полученных травм.

В кассе подростки нашли всего 2 тысячи рублей, личности преступников установить не удалось, но спустя 15 лет одного из нападающих удалось найти. Второй подозреваемый скончался. В связи с истечением срока давности уголовной ответственности мужчину от наказания освободили.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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