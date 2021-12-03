Подростки из Башкирии, убившие продавщицу, избежали тюрьмы

В Абзелиловском районе Башкирии 15 лет назад произошло убийство. Подросток и его знакомый под алкогольным и токсикологическим опьянением ограбили магазин. Двое жителей республики пришли в торговую точку и угрожали продавщице ножом, требуя деньги. Когда женщина отказалась отдать выручку, один из преступников нанес ей удары ножом 15 раз. После этого подросток ударил по голове продавщицу двухкилограммовой гирей. Женщина скончалась от полученных травм.